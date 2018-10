Investors selling pot stocks "on the news"

Tilray (NASDAQ:TLRY), Cronos Group (NASDAQ:CRON) and Canopy Growth (NYSE:CGC) are down 7% , 6% and 3% , respectively, premarket as investors "sell on the news" of the start of legal cannabis sales in Canada. All three are down on light volume, however, so reversals when the session starts may occur.

