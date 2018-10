Pot stocks poised to continue selloff

Leading pot stocks Tilray (NASDAQ:TLRY) ( -12% ), Canopy Growth (NYSE:CGC) ( -7% ) and Cronos Group (NASDAQ:CRON) ( -7% ) are all down premarket as the selling continues after the start of legal recreational cannabis use in Canada on October 17.

