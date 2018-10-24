Earnings News

Notable earnings after Thursday’s close

|By:, SA News Editor

ACTG, AKS, GOOG, AMZN, ARLO, AJG, AVT, BMRN, SAM, BYD, BGG, BVN, CPT, CBLK, CENX, CERN, CMG, CINF, CLD, CXP, COLM, FIX, OFC, CVA, CUBE, CUBI, CY, DECK, DLR, DFS, BOOM, DORM, EMN, ELLI, ENVA, EXPE, FII, FHB, FSLR, FE, FLEX, FTV, FBHS, GCAP, GDI, GILD, HIG, HTA, HTH, HUBG, INTC, ISBC, JEF, KEX, LSCC, LEG, LOGM, LPLA, MAT, MERC, MMSI, MSTR, MHK, MPWR, NATI, NOV, NTGR, NR, OMCL, OSIS, POWI, PSMT, PFG, PFPT, PRO, REG, RGA, RSG, RMD, SBCF, SGEN, SIGI, SNAP, SWN, SPSC, SYK, SIVB, TMST, UHS, VRSN, VVI, VCRA, VLRS, WRE, WDC, INT, AUY

For Seeking Alpha's full earnings season calendar, click here.

Subscribe for full text news in your inbox