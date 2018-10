GM, eBay among premarket's big gainers

LSC Communications (NYSE:LKSD) +31% on Q3 result.

Mitek Systems (NASDAQ:MITK) +15% on acquisition proposal by ASG Technologies.

KemPharm (NASDAQ:KMPH) +15% on out-licenses U.S. rights to Apadaz for up to $56M.

Exact Sciences (NASDAQ:EXAS) +10% on Q3 result.

International Game Technology (NYSE:IGT) +9% on Q3 result.

Arconic (NYSE:ARNC) +8% as Apollo Global Management in advance talks to buy Arconic.

General Motors (NYSE:GM) +8% on Q3 result.

Scorpio Tankers (NYSE:STNG) +7% on Q3 result.

eBay (NASDAQ:EBAY) +7% on Q3 result.

Sprint (NYSE:S) +6% on Q3 result.

FireEye (NASDAQ:FEYE) +6% on Q3 result.

ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD) +6% on positive mid-stage pimavanserin data in MDD.

Aurora Cannabis (NYSE:ACB) +6% .

Facebook (NASDAQ:FB) +5% on Q3 result.

T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) +5% on Q3 result.

Cronos Group (NASDAQ:CRON) +5%.