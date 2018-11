Key events next week - healthcare

Noteworthy events during the week of November 4 - 10 for healthcare investors.

SUNDAY (11/4): Association of Pharmaceutical Scientists meeting, Washington, DC (4 days). Daré Bioscience (NASDAQ:DARE): PK and tolerability data on DARE-HRT1 intravaginal ring for the treatment of vasomotor symptoms associated with onset of menopause.

MONDAY (11/5): FDA action date for Eyepoint Pharmaceuticals' (NASDAQ:EYPT) Durasert for posterior segment uveitis.

WEDNESDAY (11/7): Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) annual meeting, Washington, DC (5 days). Aduro Biotech (NASDAQ:ADRO): Preclinical data on ADU-S100 in solid tumors or lymphomas. Transgene (OTCPK:TRGNF): Three viral vector presentations. Pieris Pharmaceuticals (NASDAQ:PIRS): Preclinical data on PRS-344/ONC0055 combo. Immutep Limited (NASDAQ:IMMP): Data on lead candidate IMP321 (eftilagimod alpha). Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR): 10 presentations across I-O portfolio. Arcus Biosciences (NYSE:RCUS): Nine abstracts including Phase 1/1b data on AB928 and preclinical data on AB154. SELLAS Life Sciences (NASDAQ:SLS): Phase 2b data on NeuVax + Herceptin in triple negative breast cancer. Alpine Immune Sciences (NASDAQ:ALPN): Data on ALPN-202. Eisai (OTCPK:ESALY) and Biogen (NASDAQ:BIIB): Lenvima + Keytruda in melanoma, lung cancer and urothelial cancer. OncoSec Medical (NASDAQ:ONCS): Phase 2b data on TAVO + Keytruda in metastatic melanoma.

American Academy of Optometry Annual Meeting, San Antonio, TX (4 days). Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Vision: Data on photochromic contact lenses.

Catabasis Pharmaceuticals (NASDAQ:CATB): Webinar on Phase 3 study of edasalonexent in DMD.

FRIDAY (11/9): FDA action date for Merck's (NYSE:MRK) Keytruda (pembrolizumab) in advanced hepatocellular carcinoma.

The Liver Meeting, San Francisco (5 days). Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ:ARWR): Phase 1/2 data on ARO-HBV. Assembly Biosciences (NASDAQ:ASMB): Phase 1b data on ABI-H0731 in HBV. Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD): One-year data from Phase 2b study of Aramchol in NASH. Conatus Pharmaceuticals (NASDAQ:CNAT): Data on emricasan and IDN-7314. Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX): Phase 2 data on VK2809 in NAFLD and elevated LDL-C. Transgene (OTCPK:TRGNF): Phase 1b data on TG1050 in HBV. Lipocine (NASDAQ:LPCN): LPCN 1144 in NAFLD/NASH. Gilead Sciences (NASDAQ:GILD): Phase 2 data on GS-9674 in PSC, Phase 1b data on GS0-9688 in HBV, other abstract. Organovo (NASDAQ:ONVO): Preclinical data on therapeutic liver tissue in hereditary tyrosinemia type 1.

SATURDAY (11/10): Amarin (NASDAQ:AMRN): Release of detailed results from REDUCE-IT study for Vascepa.

American Heart Association Scientific Sessions, Chicago (3 days). Akcea Therapeutics (NASDAQ:AKCA): Phase 2 data on AKCEA-APO(a)-Lrx. Amarin (AMRN): REDUCE-IT data. BioCardia (OTCQB:BCDA): One-year data on CardiAMP stem cell therapy in heart failure patients. Eidos Therapeutics (NASDAQ:EIDX): Phase 2 data on AG10 in symptomatic transthyretin amyloidosis cardiomyopathy.