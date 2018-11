Nuveen declares monthly distribution on funds

Payable Dec. 3; for shareholders of record Nov. 15; ex-div Nov. 14.

Nuveen PA Municipal Value Fund (NYSEMKT: NPN ) - $0.0405.

Nuveen OH Quality Income Municipal Fund (NYSE: NUO ) - $0.0455.

Nuveen NJ Municipal Value Fund (NYSEMKT: NJV ) - $0.0450.

Now read: Hurricanes And Higher Rates Pose Greater Risks For Muni Bond Market ยป