TRIP, LB among premarket gainers

NantKwest (NASDAQ:NK) +25% on encouraging cancer memory vaccine data.

Smart Sand (NASDAQ:SND) +20% on Q3 result.

ReShape Lifesciences (NASDAQ:RSLS) +19% executes 1:140 reverse split; announces VA contract.

Carvana (NYSE:CVNA) +19% on Q3 result.

Asterias Biotherapeutics (NYSEMKT:AST) +19% on merger with BioTime.

Portola Pharmaceuticals (NASDAQ:PTLA) +18% on Q3 result.

Sesen Bio (NASDAQ:SESN) +17% on Q3 result.

CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) +17% on Q3 result.

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) +16% on Q3 result.

Alteryx (NYSE:AYX) +16% on Q3 result.

VAALCO Energy (NYSE:EGY) +14% on Q3 result.

ARRIS International plc (NASDAQ:ARRS) +11% on Q3 result and to be acquired by Commscope.

Verastem (NASDAQ:VSTM) +10% on Q3 result.

Fossil Group (NASDAQ:FOSL) +8% on Q3 result.

Crocs (NASDAQ:CROX) +7% on Q3 result.

TripAdvisor (NASDAQ:TRIP) +7% on Q3 result.