NVIDIA , Gogo, PG&E and Sphere 3D among midday movers

Gainers: PG&E (NYSE:PCG) +36% . Sphere 3D (NASDAQ:ANY) +30% . EMC Insurance Group (NASDAQ:EMCI) +30% . Natural Grocers by Vitamin Cottage (NYSE:NGVC) +28% . Imprimis Pharmaceuticals (NASDAQ:IMMY) +20% . America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT) +16% . Haynes International (NASDAQ:HAYN) +15% . Concert Pharmaceuticals (NASDAQ:CNCE) +14% . Overseas Shipholding Group (NYSE:OSG) +14% . New Age Beverages (NASDAQ:NBEV) +13% .

Losers: Limbach Holdings (NASDAQ:LMB) -30% . Euroseas (NASDAQ:ESEA) -28% . Hutchison China MediTech (NASDAQ:HCM) -21% . Akers Biosciences (NASDAQ:AKER) -21% . Gogo (NASDAQ:GOGO) -20% . Acadia Healthcare (NASDAQ:ACHC) -19% . NVIDIA (NASDAQ:NVDA) -19% . RISE Education Cayman (NASDAQ:REDU) -18% . PHI (NASDAQ:PHIIK) -16% . AAC Holdings (NASDAQ:AAC) -15% .