KHC, Z, ROKU, IQ and TTD among notable midday movers

Gainers: Achieve Life Sciences (NASDAQ:ACHV) +78% . The Trade Desk (NASDAQ:TTD) +31% . Wayfair (NYSE:W) +29% . DMC Global (NASDAQ:BOOM) +29% . Voyager Therapeutics (NASDAQ:VYGR) +24% . Roku (NASDAQ:ROKU) +23% . Universal Display (NASDAQ:OLED) +23% . Zillow Group, Inc. (NASDAQ:Z) +22% . iQIYI, Inc. (NASDAQ:IQ) +21% . Extraction Oil & Gas (NASDAQ:XOG) +20% .

Losers: Stamps.com (NASDAQ:STMP) -57% . Diplomat Pharmacy (NYSE:DPLO) -48% . Trillium Therapeutics (NASDAQ:TRIL) -43% . Karyopharm Therapeutics (NASDAQ:KPTI) -39% . GTx (NASDAQ:GTXI) -31% . The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) -27% . Casa Systems (NASDAQ:CASA) -21% . Zosano Pharma Corporation (NASDAQ:ZSAN) -20% . Anika Therapeutics (NASDAQ:ANIK) -19% . CHF Solutions (NASDAQ:CHFS) -14% .