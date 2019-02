GE, DHR, SGMO among premarket gainers

Spark Therapeutics (NASDAQ:ONCE) +121% on being acquired by Roche Holding.

Clementia Pharmaceuticals (NASDAQ:CMTA) +76% . on being acquired by Ipsen.

Titan Pharmaceuticals (NASDAQ:TTNP) +60% on teaming up with AllianceRX Walgreens Prime.

Phoenix New Media (NYSE:FENG) +42% on intent for sale of investment in Yidian.

China Internet Nationwide Financial Services (NASDAQ:CIFS) +33% .

Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC) +27% on FDA clearance for its automated SafeOp neuromonitoring system.

uniQure N.V. (NASDAQ:QURE) +21% .

Jianpu Technology (NYSE:JT) +20% on Q4 earning.

MicroVision (NASDAQ:MVIS) +18% .

Audentes Therapeutics (NASDAQ:BOLD) +18% .

REGENXBIO (NASDAQ:RGNX) +16% .

General Electric (NYSE:GE) +15% on reevaluating plans for an IPO of its healthcare unit.

Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT) +12% on publishing preclinical data on SMT-571, a new mechanism antibiotic in development for the treatment of gonorrhoea.

CRISPR Therapeutics AG (NASDAQ:CRSP) +12% on Q4 earnings.

360 Finance (NASDAQ:QFIN) +12% .

Voyager Therapeutics (NASDAQ:VYGR) +12% .

LexinFintech Holdings (NASDAQ:LX) +12% .

Uxin (NASDAQ:UXIN) +11% .

Electrameccanica Vehicles (NASDAQ:SOLO) +11% .

NIO (NYSE:NIO) +10% .

HUYA (NYSE:HUYA) 10% on tariff delay.

MOGU (NYSE:MOGU) 9% .

Inseego (NASDAQ:INSG) 9% .

Danaher (NYSE:DHR) 8% .

Arcimoto (NASDAQ:FUV) 8% .

Sangamo Therapeutics (NASDAQ:SGMO) 8% .