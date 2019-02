FTR, BBY, MELI and WTW among midday movers

Gainers: BroadVision (NASDAQ:BVSN) +36% . Frontier Communications (NYSE:FTR) +26% . Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM) +26% . Sea Limited (NYSE:SE) +25% . Realm Therapeutics Plc (RLM) +16% . MeiraGTx Holdings plc (NASDAQ:MGTX) +23% . Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT) +19% . Versum Materials (NYSE:VSM) +18% . MercadoLibre, Inc. (NASDAQ:MELI) +17% . Best Buy Co (NYSE:BBY) +16% .

Losers: Weight Watchers International (NYSE:WTW) -33% . Dycom Industries (NYSE:DY) -28% . Inogen (NASDAQ:INGN) -25% . Energous Corporation (NASDAQ:WATT) -25% . e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) -23% . Kewaunee Scientific Corporation (NASDAQ:KEQU) -19% . PGT Innovations (NYSE:PGTI) -18% . CLPS Incorporation (NASDAQ:CLPS) -17% . Systemax (NYSE:SYX) -16% . Blue Apron Holdings (NYSE:APRN) -15% .