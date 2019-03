AVXL, SEEL among premarket gainers

Nightstar Therapeutics Plc (NASDAQ:NITE) +66% on being acquired by Biogen.

Ascendis Pharma A/S (NASDAQ:ASND) +60% on positive TransCon data.

China Internet Nationwide Financial Services (NASDAQ:CIFS) +45% .

Arcadia Biosciences (NASDAQ:RKDA) +23% on hemp license in Hawaii.

NantKwest (NASDAQ:NK) +22% on signing worldwide license agreement with ProMab biotechnologies.

Medigus (NASDAQ:MDGS) +21% on entering into a binding memorandum of understanding with Linkury.

Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL) +16%.

Cool Holdings (NASDAQ:AWSM) +15% .

Xenetic Biosciences (NASDAQ:XBIO) +12% on positive bermekimab data.

Office Depot (NYSE:ODP) +12% after inking Alibaba deal.

Luna Innovations (NASDAQ:LUNA) +10% on Q4 results.

India Globalization Capital (OTC:IGC) +7% .

Sequential Brands (NASDAQ:SQBG) +7% .

China Recycling Energy (NASDAQ:CREG) +7% .

China Ceramics (NASDAQ:CCCL) +6% .

Sesen Bio (NASDAQ:SESN) +6% on FY earnings.

Kandi Technologies (NASDAQ:KNDI) +6% after new JV deal.

Seelos Therapeutics (NASDAQ:SEEL) +6% .