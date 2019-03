XXII, IDRA among premarket gainers

Bio-Path Holdings (NASDAQ:BPTH) +55% on positive prexigebersen data.

Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) +14% on Q4 earnings.

China Automotive Systems (NASDAQ:CAAS) +13% after landing Great Wall EV contract.

AeroVironment (NASDAQ:AVAV) +11% on Q3 earnings.

22nd Century (NYSEMKT:XXII) +10% .

Zayo Group Holdings (NYSE:ZAYO) +10% on postponed meeting for strategic options.

Ambarella (NASDAQ:AMBA) +10% on Q4 earnings.

The Stars Group (NASDAQ:TSG) +9% on Q4 earnings.

Infinity Pharmaceuticals (NASDAQ:INFI) +9% on royalty monetization of COPIKTRA for $30M gross proceeds.

TDH Holdings (NASDAQ:PETZ) +8% .

Aytu BioScience (NASDAQ:AYTU) +8% on global distribution Agreement with SUDA Pharmaceuticals.

Seelos Therapeutics (NASDAQ:SEEL) +7% .

Idera Pharmaceuticals (NASDAQ:IDRA) +6% .

J.Jill (NYSE:JILL) +5% on Q4 earnings.

Can-Fite BioPharma (NYSEMKT:CANF) +5% .