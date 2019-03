PLUG, TNXP among premarket gainers

Atossa Genetics (NASDAQ:ATOS) +223% on expanded access for Endoxifen.

Hancock Jaffe Laboratories (NASDAQ:HJLI) +60% on FY result.

Safe-T Group (NASDAQ:SFET) +41% .

Akari Therapeutics (NASDAQ:AKTX) +40% .

Smith Micro Software (NASDAQ:SMSI) +29% on Q4 earnings.

MongoDB (NASDAQ:MDB) +20% on Q4 earnings.

Domo (NASDAQ:DOMO) +20% on Q4 earnings.

Uxin (NASDAQ:UXIN) +14% on Q4 earnings.

Melinta Therapeutics (NASDAQ:MLNT) +13% on Q4 earnings.

PPDAI Group (NYSE:PPDF) +11% on Q4 earnings.

LexinFintech Holdings (NASDAQ:LX) +8% on Q4 earnings.

Infinity Pharmaceuticals (NASDAQ:INFI) +8% on Q4 earnings.

Foresight Autonomous Holdings (NASDAQ:FRSX) +8% on $10M strategic investment from Knorr-Bremse.

Evoke Pharma (NASDAQ:EVOK) +8% on response to FDA letter related to Gimoti NDA.

Boxlight (NASDAQ:BOXL) +7% .

Snap (NYSE:SNAP) +7% on Buy upgrade.

Tonix Pharmaceuticals Holding (NASDAQ:TNXP) +7% .

TechnipFMC plc (NYSE:FTI) +6% .

Plug Power (NASDAQ:PLUG) +5% .

HEXO (NYSEMKT:HEXO) +5% on Q2 earnings.