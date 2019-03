Key events next week - healthcare

Noteworthy events during the week of March 24 - 30 for healthcare investors.

SUNDAY (3/24): European Society for Blood and Marrow Transplantation Annual Meeting, Frankfurt (4 days). Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX): Three rezafungin abstracts.

FDA action date for Recro Pharma's (NASDAQ:REPH) IV meloxicam.

TUESDAY (3/26): International Conference on Alzheimer's & Parkinson's Diseases, Lisbon (6 days). Eisai (OTCPK:ESALY): Seven posters, including two on BAN2401 and a three on a BACE1 inhibitor.

Autolus Therapeutics (NASDAQ:AUTL): R&D Day, NYC.

FRIDAY (3/29): American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting, Atlanta, GA (5 days). NewLink Genetics (NASDAQ:NLNK): Phase 2 data on NLG207 in ovarian/fallopian tube cancer. Sierra Oncology (NASDAQ:SRRA): Preclinical data on SRA737 + low-dose gemcitabine in small cell lung cancer models. Tetraphase Pharmaceuticals (NASDAQ:TTPH): Three posters on TP-2846 in AML. ImmunoGen (NASDAQ:IMGN): 11 posters on ADCs. Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR): Preclinical data on NKTR-214 and NKTR-255. Jounce Therapeutics (NASDAQ:JNCE): Phase 1/2 ICONIC data on JTX-2011. NuCana (NASDAQ:NCNA): Two abstracts on NUC-3373. Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX): Entinostat + Keytruda in NSCLC and melanoma. CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP): Gene-edited CAR-T cells. Molecular Templates (NASDAQ:MTEM): Preclinical data on TAK-169; Phase 1 data on MT-3724. CytomX Therapeutics (NASDAQ:CTMX): Preclinical data on CX-2009; Phase 1 dose-finding data on CX-2009. Atara Biotherapeutics (NASDAQ:ATRA): Phase 1 data on autologous mesothelin-targeted CAR-T in malignant pleural disease. Helix BioPharma (OTC:HBPCF): Preclinical data on L-DOS47. Gritstone Oncology (NASDAQ:GRTS): MHS class II antigen identification with EDGE platform. Neon Therapeutics (NASDAQ:NTGN): NEO-PV-01 and NEO-PTC-01. Bio-Path Holdings (NASDAQ:BPTH): BP1003. Aduro Biotech (NASDAQ:ADRO): STING candidate ADU-S100 and anti-APRIL Ab BION-1301. Trovagene (NASDAQ:TROV): Onvansertib in AML and mCRPC. Odonate Therapeutics (NASDAQ:ODT): Preclinical data on tesetaxel (oral taxane). Arcus Biosciences (NYSE:RCUS): Presentations on pipeline candidates AB680, AB928, AB122, AB154 and AB474. Amgen (NASDAQ:AMGN): Preclinical data on AMG 510, AMG 757, AMG 176, BiTE antibody constructs. To be continued...