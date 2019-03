SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR MFS Systematic Core Equity ETF (NYSEARCA:SYE) - $0.2833. 30-Day SEC Yield of 1.60%.

SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF (NYSEARCA:SYG) - $0.1749. 30-Day SEC Yield of 1.09%.

SPDR MFS Systematic Value Equity ETF (NYSEARCA:SYV) - $0.3239. 30-Day SEC Yield of 2.14%.

SPDR Portfolio Small Cap ETF (NYSEARCA:SPSM) - $0.0993. 30-Day SEC Yield of 1.52%.

SPDR Euro STOXX 50 ETF (NYSEARCA:FEZ) - $0.0919. 30-Day SEC Yield of 2.60%.

Materials Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLB) - $0.2391. 30-Day SEC Yield of 2.00%.

Communication Services Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLC) - $0.0833. 30-Day SEC Yield of 1.01%.

Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLE) - $0.5136. 30-Day SEC Yield of 3.12%.

Payable Mar 20; for shareholders of record Mar 18; ex-div Mar 15. 30-Day SEC yield as of Mar 13.

Press Release