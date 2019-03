SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR S&P Software & Services ETF (NYSEARCA:XSW) - $0.0252. 30-Day SEC Yield of 0.08%.

SPDR S&P Telecom ETF (NYSEARCA:XTL) - $0.1575. 30-Day SEC Yield of 1.03%.

SPDR S&P Transportation ETF (NYSEARCA:XTN) - $0.1305. 30-Day SEC Yield of 0.85%.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (NYSEARCA:MMTM) - $0.4692. 30-Day SEC Yield of 1.62%.

SPDR S &P 1500 Value Tilt ETF (NYSEARCA:VLU) - $0.5612. 30-Day SEC Yield of 2.39%.

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Free ETF (NYSEARCA:SPYX) - $0.2706. 30-Day SEC Yield of 1.66%.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (NYSEARCA:ONEO) - $0.2693. 30-Day SEC Yield of 1.57%.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (NYSEARCA:ONEV) - $0.3336. 30-Day SEC Yield of 1.92%.

Payable Mar 21; for shareholders of record Mar 19; ex-div Mar 18. 30-Day SEC yield as of Mar 14

