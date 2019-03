Vanguard declares quarterly distribution on ETF funds

Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) - $1.4551. 30-Day SEC Yield of 2.01%.

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA:VDE) - $0.6673. 30-Day SEC Yield of 3.14%.

Vanguard Materials ETF (NYSEARCA:VAW) - $0.5713. 30-Day SEC Yield of 1.97%.

Vanguard Industrials ETF (NYSEARCA:VIS) - $0.6862. 30-Day SEC Yield of 1.61%.

Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA:VCR) - $0.4285. 30-Day SEC Yield of 1.28%.

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA:VDC) - $0.7475. 30-Day SEC Yield of 2.76%.

Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA:VHT) - $1.1059. 30-Day SEC Yield of 1.44%.

Vanguard Information Technology ETF (NYSEARCA:VGT) - $0.5968. 30-Day SEC Yield of 1.33%.

Payable Mar 26; for shareholders of record Mar 22; ex-div Mar 21. 30-Day SEC yield as of Feb 28.