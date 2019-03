Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard Mega Cap ETF (NYSEARCA:MGC) - $0.4810. 30-Day SEC Yield of 2.02%.

Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEARCA:MGK) - $0.0885. 30-Day SEC Yield of 1.36%.

Vanguard Mega Cap Value ETF (NYSEARCA:MGV) - $0.5963. 30-Day SEC Yield of 2.63%.

Vanguard S&P 500 Value ETF (NYSEARCA:VOOV) - $0.5968. 30-Day SEC Yield of 2.41%.

Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEARCA:VOOG) - $0.4368. 30-Day SEC Yield of 1.42%.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (NYSEARCA:IVOO) - $0.2458. 30-Day SEC Yield of 1.54%.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (NYSEARCA:VIOV) - $0.3666. 30-Day SEC Yield of 1.56%.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (NYSEARCA:VIOG) - $0.2805. 30-Day SEC Yield of 0.96%.

Payable Mar 28; for shareholders of record Mar 26; ex-div Mar 25. 30-Day SEC yield as of Feb 28.

Press Release