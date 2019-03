Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSEARCA:VPL) - $0.1261.

Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEARCA:VGK) - $0.3059.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO) - $0.0816.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (NYSEARCA:VEU) - $0.1788.

Vanguard Total World Stock ETF (NYSEARCA:VT) - $0.2810.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (NYSEARCA:VSS) - $0.0439.

Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS) - $0.1656.

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEARCA:VTI) - $0.7720. 30-Day SEC Yield of 1.91%.

Payable Mar 28; for shareholders of record Mar 26; ex-div Mar 25. 30-Day SEC yield as of Feb 28.

Press Release