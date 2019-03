Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard Value ETF (NYSEARCA:VTV) - $0.7348. 30-Day SEC Yield of 2.65%.

Vanguard Growth ETF (NYSEARCA:VUG) - $0.4320. 30-Day SEC Yield of 1.26%.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA:VIG) - $0.5097. 30-Day SEC Yield of 2.01%.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (NYSEARCA:VOT) - $0.2289. 30-Day SEC Yield of 0.82%.

Vanguard Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA:VOE) - $0.5216. 30-Day SEC Yield of 2.32%.

Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA:VO) - $0.5462. 30-Day SEC Yield of 1.57%.

Payable Apr 02; for shareholders of record Mar 29; ex-div Mar 28. 30-Day SEC yield as of Feb 28.

Press Release