Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard REIT ETF (NYSEARCA:VNQ) - $0.6159.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA:VEA) - $0.1750.

Vanguard Extended Market ETF (NYSEARCA:VXF) - $0.3125. 30-Day SEC Yield of 1.37%.

Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEARCA:VBR) - $0.5895. 30-Day SEC Yield of 2.16%.

Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEARCA:VBK) - $0.2418. 30-Day SEC Yield of 0.77%.

Vanguard Large-Cap ETF (NYSEARCA:VV) - $0.7583. 30-Day SEC Yield of 1.96%.

Vanguard Small-Cap ETF (NYSEARCA:VB) - $0.4766. 30-Day SEC Yield of 1.53%.

Payable Apr 02; for shareholders of record Mar 29; ex-div Mar 28. 30-Day SEC yield as of Feb 28.

Press Release