ZIOP, TTM and GEVO among premarket gainers

Advaxis (NASDAQ:ADXS) +40% on positive ADXS-NEO data.

Pulmatrix (NASDAQ:PULM) +18% on entering into a binding term sheet with Cipla Technologies LLC.

Evoke Pharma (NASDAQ:EVOK) +19% .

SORL Auto Parts (NASDAQ:SORL) +15% on Q4 earnings.

iFresh (NASDAQ:IFMK) +14% .

Selecta Biosciences (NASDAQ:SELB) +12% on disclosing director purchase of $6M in shares.

ZIOPHARM Oncology (NASDAQ:ZIOP) +10% as Ziopharm's Ad-RTS-hIL-12 plus Veledimex Fast Track'd for rGBM.

Gevo (NASDAQ:GEVO) +7% .

Village Farms (NASDAQ:VFF) +8% as pure sunfarms doubles targeted annual production to 150,000 kgs.

Tata Motors (NYSE:TTM) +7% .

TrovaGene (NASDAQ:TROV) +4% .

TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX) +6% on positive umbralisib data.

Veoneer (NYSE:VNE) +5% .