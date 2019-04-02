Nuveen declares monthly distribution on closed-end funds

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NYSE:NMS) $.0490.
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund (NYSE:NOM) - $.0430.
Nuveen North Carolina Quality Municipal Income Fund (NYSE:NNC) - $.0390.
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund (NYSE:NXJ) - $.0545.
Nuveen New Jersey Municipal Value Fund (NYSE:NJV) - $.0450.
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund (NYSE:NUO) - $.0455.
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund (NYSE:NQP) - $.0505.
Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund (NYSE:NPN) - $.0405.
Payable May 1; for shareholders of record Apr. 15; ex-div Apr. 12.
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