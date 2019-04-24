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Notable earnings after Thursday’s close

|About: Agnico Eagle Mines Limited (AEM)|By:, SA News Editor

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