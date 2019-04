Midday Gainers / Losers

Gainers: Impinj (NASDAQ:PI) +26% . The Lovesac (NASDAQ:LOVE) +23% . G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX) +22% . Oxbridge Re Holdings (NASDAQ:OXBR) +15% . Sanmina Corporation (NASDAQ:SANM) +15% . Gaia (NASDAQ:GAIA) +15% . WageWorks (NYSE:WAGE) +15% . Brooks Automation (NASDAQ:BRKS) +13% . Sunworks (NASDAQ:SUNW) +12% . The ONE Group Hospitality (NASDAQ:STKS) +11% .

Losers: CM Seven Star Acquisition (NASDAQ:CMSS) -47% . Netshoes (Cayman) (NYSE:NETS) -28% . MICT (NASDAQ:MICT) -22% . Atlas Financial Holdings (NASDAQ:AFH) -21% . Diebold Nixdorf (NYSE:DBD) -18% . Tile Shop Holdings (NASDAQ:TTS) -16% . PetIQ (NASDAQ:PETQ) -16% . Standex International (NYSE:SXI) -15% . Meridian Bioscience (NASDAQ:VIVO) -15% . Greenhill & Co. (NYSE:GHL) -15% .