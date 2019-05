BlackRock declares monthly distribution on National funds

BlackRock MuniYield Quality Fund (NYSE:MQY) - $0.0560.

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II (NYSE:MUE) - $0.0490.

BlackRock MuniHoldings Fund II (NYSE:MUH) - $0.0615.

BlackRock MuniHoldings Quality Fund (NYSE:MUS) - $0.0455.

BlackRock MuniVest Fund II (NYSE:MVT) - $0.0595.

BlackRock MuniYield Fund (NYSE:MYD) - $0.0590.

BlackRock MuniYield Investment Fund (NYSE:MYF) - $0.0620.

BlackRock MuniYield Quality Fund III (NYSE:MYI) - $0.0505.

BlackRock MuniVest Fund (NYSE:MVF) - $0.0385.

BlackRock Municipal 2020 Term Trust (NYSE:BKK) - $0.0318.

Payable June 03; for shareholders of record May 15; ex-div May 14.

Press Release