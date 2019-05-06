Notable earnings before Tuesday’s open

ADNT, AES, AGN, AKRX, AMAG, ARMK, ARRY, ATH, ATKR, AVNS, BCC, BGCP, BLD, BR, BUD, CJ, CLVS, CNHI, CNK, CRL, CROX, CTLT, CWEN, DEA, DF, DNR, DPLO, DXPE, EGRX, EMR, ENR, EXPD, FI, GSKY, GTE, GTX, HAE, HSIC, ICL, IMOS, IPI, IT, JEC, JELD, JLL, KEYW, KL, LCII, LGIH, LITE, LPX, MFA, MLCO, MNK, MYL, NHI, NOVT, NWN, OCN, OMI, PINC, PNM, PRIM, REGN, RHP, SEAS, SERV, SND, SRE, TA, TDG, USAC, USFD, VAC, VCEL, VGR, WBT
For Seeking Alpha's full earnings season calendar, click here.
Subscribe for full text news in your inbox