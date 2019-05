Nuveen declares monthly distribution on closed-end funds (Other States)

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NYSE:NAZ) - $0.0415

Nuveen Connecticut Quality Municipal Income Fund (NYSE:NTC) - $0.0410

Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund (NYSE:NKG) - $0.0370

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NYSE:NMT) - $0.0410

Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund (NYSE:NMY) - $0.0440

Nuveen Michigan Quality Municipal Income Fund (NYSE:NUM) - $0.0445

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NYSE:NMS) - $.0490

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund (NYSE:NOM) - $0.0430

Nuveen North Carolina Quality Municipal Income Fund (NYSE:NNC) - $0.0390

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund (NYSE:NXJ) - $0.0545

Nuveen New Jersey Municipal Value Fund (NYSE:NJV) - $0.0450

Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund (NYSE:NUO) - $0.0455

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund (NYSE:NQP) - $0.0505

Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund (NYSE:NPN) - $0.0405

Nuveen Texas Quality Municipal Income Fund (NYSE:NTX) - $0.0445

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NYSE:NPV) - $0.0435

Payable June 3; for shareholders of record May 15; ex-div May 14.

