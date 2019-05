ARRY, DY, QD and DQ among notable midday movers

Gainers: CIRCOR International, Inc. (NYSE:CIR) +41% . JMU Limited (NASDAQ:JMU) +39% . Westwater Resources, Inc. (NASDAQ:WWR) +21% . Biocept, Inc. (NASDAQ:BIOC) +22% . Sesen Bio, Inc. (NASDAQ:SESN) +21% . OncoSec Medical Incorporated (NASDAQ:ONCS) +20% . Dycom Industries, Inc. (NYSE:DY) +19% . Array BioPharma Inc. (NASDAQ:ARRY) +18% . Daqo New Energy Corp. (NYSE:DQ) +16% . Qudian Inc. (NYSE:QD) +16% .

Losers: BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:BCRX) -53% . China Bat Group, Inc. (NASDAQ:GLG) -45% . Novelion Therapeutics Inc. (NASDAQ:NVLN) -34% . Mallinckrodt plc (NYSE:MNK) -27% . Ocular Therapeutix, Inc. (NASDAQ:OCUL) -27% . Superconductor Technologies Inc. (NASDAQ:SCON) -25% . BIQI International Holding Corporation (NASDAQ:BIQI) -17% . Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (NASDAQ:IEA) -15% . Kaixin Auto Holdings (NASDAQ:KXIN) -15% . Adamis Pharmaceuticals Corporation (NASDAQ:ADMP) -14% .