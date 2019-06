SPDR declares semi-annual distributions

SPDR MSCI ACWI IMI ETF (NYSEARCA:ACIM) - $0.8883. 30-Day SEC Yield of 2.24%.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (NYSEARCA:CWI) - $0.5897. 30-Day SEC Yield of 2.70%.

SPDR® MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF (NYSEARCA:EEMX) - $0.2799. 30-Day SEC Yield of 2.02%.

SPDR® MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (NYSEARCA:EFAX) - $1.2488. 30-Day SEC Yield of 2.83%.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (NYSEARCA:GII) - $0.8724. 30-Day SEC Yield of 3.29%.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA:GNR) - $0.8142. 30-Day SEC Yield of 3.46%.

SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (NYSEARCA:LOWC) - $0.9969. 30-Day SEC Yield of 2.21%.

SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF (NYSEARCA:QEFA) - $1.1113. 30-Day SEC Yield of 2.85%.

Payable June 10; for shareholders of record June 04; ex-div June 03. 30-Day SEC yield as of May 30.