SPDR declares semi-annual distributions

SPDR MSCI Emerging Markets Quality Mix ETF (NYSEARCA:QEMM) - $0.5223. 30-Day SEC Yield of 2.41%.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (NYSEARCA:QUS) - $0.7156. 30-Day SEC Yield of 1.95%.

SPDR MSCI World Quality Mix ETF (NYSEARCA:QWLD) - $0.8309. 30-Day SEC Yield of 2.15%.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NYSEARCA:NANR) - $0.2825. 30-Day SEC Yield of 2.08%.

SPDR Solactive Canada ETF (NYSEARCA:ZCAN) - $0.6064. 30-Day SEC Yield of 2.69%.

SPDR Solactive Germany ETF (NYSEARCA:ZDEU) - $1.5400. 30-Day SEC Yield of 2.86%.

SPDR Solactive United Kingdom ETF (NYSEARCA:ZGBR) - $1.2589. 30-Day SEC Yield of 4.54%.

SPDR Solactive Hong Kong ETF (NYSEARCA:ZHOK) - $0.9784. 30-Day SEC Yield of 2.48%.

SPDR Solactive Japan ETF (NYSEARCA:ZJPN) - $0.7168. 30-Day SEC Yield of 2.14%.

Payable June 10; for shareholders of record June 04; ex-div June 03. 30-Day SEC yield as of May 30.