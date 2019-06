Key events next week - healthcare

Noteworthy events during the week of June 16 - 22 for healthcare investors.

SUNDAY (6/16): Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology, Neurodegenerative Diseases, Keystone, CO (5 days). ProMIS Neurosciences (OTCQB:ARFXF): Data on PMN310 in Alzheimer's.

World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders, Montreal (4 days).

MONDAY (6/17): FDA action date for Merck's (NYSE:MRK) Keytruda for treatment-resistant small cell lung cancer.

TUESDAY (6/18): IQVIA (NYSE:IQV): Analyst & investor event, NYC.

International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano, Switzerland (5 days). BeiGene (NASDAQ:BGNE): Four presentations on zanubrutinib. Seattle Genetics (NASDAQ:SGEN): Updated Adcetris data.

Medicenna Therapeutics (OTCQB:MDNAF): KOL event on MDNA55 in recurrent glioblastoma.

WEDNESDAY (6/19): FDA advisory committee meeting on the long-term safety of paclitaxel-coated balloons and stents. Related companies: Boston Scientific (NYSE:BSX), Medtronic (NYSE:MDT), Becton, Dickinson (NYSE:BDX), Abbott (NYSE:ABT).

THURSDAY (6/20): ASM Microbe, San Francisco (5 days). Matinas BioPharma (NYSEMKT:MTNB): Preclinical data on MAT2501. SCYNEXIS (NASDAQ:SCYX): Nine presentations on ibrexafungerp. Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX): New data on rezafungin and CB-012. Entasis Therapeutics (NASDAQ:ETTX): Data on ETX2514SUL, ETX0282CPDP and zoliflodacin. T2 Biosystems (NASDAQ:TTOO): Showcase event for T2MR technology, latest data on T2Bacteria Panel. CytoDyn (OTCQB:CYDY): Phase 3 data on PRO 140 in HIV. OpGen (NASDAQ:OPGN): Data from Acuitas AMR Gene Panel and Acuitas Lighthouse Software.

QIAGEN (NYSE:QGEN): Analyst & Investor Day, NYC.

FDA action date for Merck's (MRK) Keytruda + Pfizer's (NYSE:PFE) Inlyta in first-line renal cell carcinoma.

Canopy Growth (NYSE:CGC): FQ4 results (after the close).

FRIDAY (6/21): FDA action date for Agios Pharmaceuticals' (NASDAQ:AGIO) Tibsovo for IDH1-positive AML.

Epizyme (NASDAQ:EPZM): Conference call to discuss Phase 2 data on tazemetostat in relapsed/refractory follicular lymphoma.

SATURDAY (6/22): Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Annual Meeting, Anaheim, CA (4 days). Progenics Pharmaceuticals (NASDAQ:PGNX): Six abstracts on Azedra.