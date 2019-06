BYND, ZM, JAGX and DOMO among notable midday movers

Gainers: Stewardship Financial (NASDAQ:SSFN) +73% . Beyond Meat (NASDAQ:BYND) +36% . La Jolla Pharmaceutical (NASDAQ:LJPC) +25% . ReWalk Robotics (NASDAQ:RWLK) +26% . Neptune Wellness Solutions (NASDAQ:NEPT) +21% . Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) +21% . Horizon Global (NYSE:HZN) +18% . electroCore (NASDAQ:ECOR) +18% . ContraVir Pharmaceuticals (NASDAQ:CTRV) +18% . Famous Dave's of America (NASDAQ:DAVE) +17% .

Losers: Sonic Foundry (OTCPK:SOFO) -20% . Jaguar Health (NASDAQ:JAGX) -20% . Mmtec (NASDAQ:MTC) -19% . Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR) -19% . Aeterna Zentaris (NASDAQ:AEZS) -15% . Domo (NASDAQ:DOMO) -15% . Motif Bio (NASDAQ:MTFB) -12% . China SXT Pharmaceuticals (NASDAQ:SXTC) -13% . Carver Bancorp (NASDAQ:CARV) -12% . Axovant Gene Therapies (NASDAQ:AXGT) -12% .