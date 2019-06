Healthcare tops midday movers

Gainers: Jaguar Health (NASDAQ:JAGX) +60% . ContraVir Pharmaceuticals (NASDAQ:CTRV) +40% . TORM (NASDAQ:TRMD) +20% . Rekor Systems, Inc. (REKR) +17% . Enzo Biochem, Inc. (NYSE:ENZ) +17% . Oxbridge Re Holdings (NASDAQ:OXBR) +16% . Tenax Therapeutics (NASDAQ:TENX) +16% . Zynerba Pharmaceuticals (NASDAQ:ZYNE) +16% . Hemispherx Biopharma (NYSEMKT:HEB) +14% . Gold Resource Corporation (NYSEMKT:GORO) +14% .

Losers: CymaBay Therapeutics (NASDAQ:CBAY) -46% . Achieve Life Sciences (NASDAQ:ACHV) -30% . Urban One (NASDAQ:UONE) -30% . NovaBay Pharmaceuticals (NYSEMKT:NBY) -25% . TherapeuticsMD (NASDAQ:TXMD) -21% . Beyond Meat (NASDAQ:BYND) -20% . The Lovesac Company (NASDAQ:LOVE) -16% . Genfit SA (NASDAQ:GNFT) -15% . Eros International (NYSE:EROS) -13% . Performance Shipping (NASDAQ:DCIX) -13% .