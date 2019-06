Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA:VIG) - $0.4734. 30-Day SEC Yield of 1.97%.

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA:VYM) - $0.6247. 30-Day SEC Yield of 3.50%.

Vanguard Extended Market ETF (NYSEARCA:VXF) - $0.2942. 30-Day SEC Yield of 1.46%.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA:VEA) - $0.4500.

Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSEARCA:VPL) - $0.5228.

Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEARCA:VGK) - $0.9598.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO) - $0.2792.

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEARCA:VTI) - $0.5472. 30-Day SEC Yield of 1.97%.

Payable June 20; for shareholders of record June 18; ex-div June 17. 30-Day SEC yield as of June 13.

Press Release