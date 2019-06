Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (NYSEARCA:VEU) - $0.5790.

Vanguard Total World Stock ETF (NYSEARCA:VT) - $0.5508.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (NYSEARCA:VSS) - $0.8555.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (NASDAQ:VNQI) - $0.4063.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (NASDAQ:VTIP) - $0.1704. 30-Day SEC Yield of 0.44%.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (NASDAQ:VIGI) - $0.4801.

Vanguard International High Dividend Yield ETF (NASDAQ:VYMI) - $1.0203.

Payable June 20; for shareholders of record June 18; ex-div June 17. 30-Day SEC yield as of June 13.

Press Release