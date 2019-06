Vanguard declares quarterly distribution on ETFs

Vanguard Materials ETF (NYSEARCA:VAW) - $0.7012. 30-Day SEC Yield of 2.13%.

Vanguard Industrials ETF (NYSEARCA:VIS) - $0.5056. 30-Day SEC Yield of 1.73%.

Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA:VCR) - $0.4591. 30-Day SEC Yield of 1.33%.

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA:VDC) - $1.0397. 30-Day SEC Yield of 2.77%.

Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA:VHT) - $1.1638. 30-Day SEC Yield of 1.53%.

Vanguard Information Technology ETF (NYSEARCA:VGT) - $0.6376. 30-Day SEC Yield of 1.34%.

Vanguard Telecommunication Services ETF (NYSEARCA:VOX) - $0.1707. 30-Day SEC Yield of 1.07%.

Vanguard Financials ETF (NYSEARCA:VFH) - $0.3752. 30-Day SEC Yield of 2.35%.

Payable June 26; for shareholders of record June 24; ex-div June 21. 30-Day SEC yield as of May 31.

Press Release