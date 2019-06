SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR MFS Systematic Core Equity ETF (NYSEARCA:SYE) - $0.3924. 30-Day SEC Yield of 1.72%.

SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF (NYSEARCA:SYG) - $0.3218. 30-Day SEC Yield of 1.17%.

SPDR MFS Systematic Value Equity ETF (NYSEARCA:SYV) - $0.4249. 30-Day SEC Yield of 2.27%.

SPDR Portfolio Small Cap ETF (NYSEARCA:SPSM) - $0.1308. 30-Day SEC Yield of 1.58%.

SPDR Euro STOXX 50 ETF (NYSEARCA:FEZ) - $0.8166. 30-Day SEC Yield of 2.92%.

Materials Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLB) - $0.3461. 30-Day SEC Yield of 2.06%.

Communication Services Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLC) - $0.1175. 30-Day SEC Yield of 1.00%.

Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLE) - $0.5765. 30-Day SEC Yield of 3.40%.

Payable Jun 26; for shareholders of record Jun 24; ex-div Jun 21. 30-Day SEC yield as of Jun 19.

Press Release