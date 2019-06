SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR Portfolio Large Cap ETF (NYSEARCA:SPLG) - $0.1723. 30-Day SEC Yield of 1.89%.

SPDR Portfolio Total Stock Market ETF (NYSEARCA:SPTM) - $0.1735. 30-Day SEC Yield of 1.87%.

SPDR S&P 500 Buyback ETF (NYSEARCA:SPYB) - $0.2949. 30-Day SEC Yield of 1.55%.

SPDR Russell 2000 Low Vol ETF (NYSEARCA:SMLV) - $0.7526. 30-Day SEC Yield of 2.78%.

SPDR S&P Bank ETF (NYSEARCA:KBE) - $0.2922. 30-Day SEC Yield of 2.21%.

SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSEARCA:KRE) - $0.0923. 30-Day SEC Yield of 2.30%.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA:SDY) - $0.6269. 30-Day SEC Yield of 2.43%.

SPDR S&P Homebuilders ETF (NYSEARCA:XHB) - $0.0938. 30-Day SEC Yield of 0.97%.

Payable Jun 26; for shareholders of record Jun 24; ex-div Jun 21. 30-Day SEC yield as of Jun 19.

