SPDR Active ETF Trust declares quarterly distribution on funds

SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSEARCA:XME) - $0.3407. 30-Day SEC Yield of 1.32%.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA:XOP) - $0.0923. 30-Day SEC Yield of 1.13%.

SPDR S&P Retail ETF (NYSEARCA:XRT) - $0.0923. 30-Day SEC Yield of 1.66%.

SPDR Russell 1000 Low Vol ETF (NYSEARCA:LGLV) - $0.4836. 30-Day SEC Yield of 1.85%.

SPDR S&P 500 High Dividend ETF (NYSEARCA:SPYD) - $0.4620. 30-Day SEC Yield of 4.44%.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (NYSEARCA:SHE) - $0.3840. 30-Day SEC Yield of 1.96%.

Payable Jun 26; for shareholders of record Jun 24; ex-div Jun 21. 30-Day SEC yield as of Jun 19.

Press Release