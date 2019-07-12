Long oil funds lead list of ETF gainers this week

Gainers: Crude Daily 3X Long Proshares (NYSEARCA:WTIU) +13.9%. Ultrapro Crude Oil Proshares (NYSEARCA:OILU) +13.8%. United States 3X Oil Fund (NYSEARCA:USOU) +13.7%. Velocity 3X Long Crude Oil (NYSEARCA:UWT) +13.6%. Direxion Junior Gold Mine Bull 3X (NYSEARCA:JNUG) +9.9%.
Losers: Ultrapro Short Crude Oil Proshares (NYSEARCA:OILD) -13.7%. Crude Daily -3X Inverse Proshares (NYSEARCA:WTID) -13.6%. Velocity 3X Inverse Crude Oil (NYSEARCA:DWT) -13.6%. United States 3X Short Oil Fund (NYSEARCA:USOD) -13.4%. Ultrapro Biotechnology Proshares (NASDAQ:UBIO) -10.4%.
Top non-leveraged gainers: Alps ETF Trust Sprott Junior Gold (NYSEARCA:SGDJ) +4.9%. US Healthcare Providers Ishares ETF (NYSEARCA:IHF) +4.8%. US Oil Fund (NYSEARCA:USO) +4.8%. Ipath.B S&P GSCI Crude Oil (NYSEARCA:OIL) +4.7%. G-X Gold Explorers ETF (NYSEARCA:GOEX) +4.4%.
Top non-leveraged losers: Advisorshares Pure Cannabis ETF (NYSEARCA:YOLO) -9.2%. Alternative Harvest ETF (NYSEARCA:MJ) -7.2%. G-X FTSE Greece 20 ETF (NYSEARCA:GREK) -4.9%. Rare Earth/Strategic Metals Vaneck ETF (NYSEARCA:REMX) -4.2%. Db-Xt Harvest CSI 500 China A (NYSEARCA:ASHS) -3.9%.
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