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Long oil funds lead list of ETF gainers this week

|About: ProShares Daily 3x Long C... (WTIU)|By:, SA News Editor

Gainers: Crude Daily 3X Long Proshares (NYSEARCA:WTIU+13.9%. Ultrapro Crude Oil Proshares (NYSEARCA:OILU+13.8%. United States 3X Oil Fund (NYSEARCA:USOU+13.7%. Velocity 3X Long Crude Oil (NYSEARCA:UWT+13.6%. Direxion Junior Gold Mine Bull 3X (NYSEARCA:JNUG+9.9%.

Losers: Ultrapro Short Crude Oil Proshares (NYSEARCA:OILD-13.7%. Crude Daily -3X Inverse Proshares (NYSEARCA:WTID-13.6%. Velocity 3X Inverse Crude Oil (NYSEARCA:DWT-13.6%. United States 3X Short Oil Fund (NYSEARCA:USOD-13.4%. Ultrapro Biotechnology Proshares (NASDAQ:UBIO-10.4%.

Top non-leveraged gainers: Alps ETF Trust Sprott Junior Gold (NYSEARCA:SGDJ+4.9%. US Healthcare Providers Ishares ETF  (NYSEARCA:IHF+4.8%. US Oil Fund (NYSEARCA:USO+4.8%. Ipath.B S&P GSCI Crude Oil (NYSEARCA:OIL+4.7%. G-X Gold Explorers ETF  (NYSEARCA:GOEX+4.4%.

Top non-leveraged losers: Advisorshares Pure Cannabis ETF (NYSEARCA:YOLO-9.2%. Alternative Harvest ETF  (NYSEARCA:MJ-7.2%. G-X FTSE Greece 20 ETF (NYSEARCA:GREK-4.9%. Rare Earth/Strategic Metals Vaneck ETF  (NYSEARCA:REMX-4.2%. Db-Xt Harvest CSI 500 China A (NYSEARCA:ASHS-3.9%.

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