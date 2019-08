VXX, UVXY, TVIX and TAN among weekly ETF movers

Gainers: VS 2X VIX Short Term (NASDAQ:TVIX) +39.5% . Ultra VIX Short-Term Fut Proshares (NYSEARCA:UVXY) +30.8% . Semiconductor Bear 3X Direxion (NYSEARCA:SOXS) +22.0% . Ipath.B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (BATS:VXX) +19.9% . VIX Short-Term Futures Proshares (NYSEARCA:VIXY) +19.7% .

Losers: Semiconductor Bull 3X Direxion (NYSEARCA:SOXL) -19.2% . Direxion South Korea Bull 3X (NYSEARCA:KORU) -17.3%. Direxion FTSE China Bull 3X (NYSEARCA:YINN) -16.64% . Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence (NYSEARCA:UBOT) -16.4% . Direxion Regional Banks Bull 3X (NYSEARCA:DPST) -16.3% .

Top non-leveraged gainers: VS VIX Short Term (NASDAQ:VIIX) +17.9% . Ipath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (BATS:VXZ) +6.6% . VIX Mid-Term Futures Proshares (NYSEARCA:VIXM) +6.4% . Solar Invesco ETF (NYSEARCA:TAN) +6.4% . 25+ Year Zero Cpn U.S. Trsy Idx ETF Pimco (NYSEARCA:ZROZ) +5.6% .