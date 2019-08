Microcaps mostly among midday movers

Gainers: Mmtec (NASDAQ:MTC) +346% . Deciphera Pharmaceuticals (NASDAQ:DCPH) +87% . PEDEVCO (NYSEMKT:PED) +40% . Mustang Bio (NASDAQ:MBIO) +24% . OptiNose (NASDAQ:OPTN) +22% . LSC Communications (NYSE:LKSD) +21% . Foamix Pharmaceuticals (NASDAQ:FOMX) +18% . Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA) +17% . Cornerstone Building Brands (NYSE:CNR) +16% . IMAC Holdings (NASDAQ:IMAC) +16% .

Losers: Ra Medical Systems (NYSE:RMED) -55% . Covetrus (NASDAQ:CVET) -41% . Bloom Energy Corporation (NYSE:BE) -38% . Unit Corporation (NYSE:UNT) -23% . Arcadia Biosciences (NASDAQ:RKDA) -19% . Nemaura Medical (NASDAQ:NMRD) -18% . Yangtze River Port and Logistics Limited (NASDAQ:YRIV) -17% . Plus Therapeutics (NASDAQ:PSTV) -16% . Overstock.com (NASDAQ:OSTK) -15% . Polar Power (NASDAQ:POLA) -12% .