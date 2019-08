Microcaps mostly among midday movers

Gainers: Appliance Recycling Centers of America (NASDAQ:ARCI) +95% . Arcadia Biosciences (NASDAQ:RKDA) +31% . Koss Corporation (NASDAQ:KOSS) +30% . U.S. Well Services (NASDAQ:USWS) +24% . Salarius Pharmaceuticals (NASDAQ:SLRX) +18% . J.Jill (NYSE:JILL) +18% . Luby's (NYSE:LUB) +18% . LiqTech International (NASDAQ:LIQT) +17% . Rosehill Resources (NASDAQ:ROSE) +16% . PDC Energy (NASDAQ:PDCE) +16% .

Losers: Constellation Alpha Capital (NASDAQ:CNAC) -43% . PolarityTE (NASDAQ:PTE) -21% . MOGU (NYSE:MOGU) -16% . Fuwei Films (NASDAQ:FFHL) -16% . InspireMD (NYSEMKT:NSPR) -14% . Zogenix (NASDAQ:ZGNX) -14% . Key Energy Services (NYSE:KEG) -13% . TrovaGene (NASDAQ:TROV) -13% . Ossen Innovation (NASDAQ:OSN) -13% . Pintec Technology Holdings Limited (NASDAQ:PT) -12% .