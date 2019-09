APOG, BE, SPWR and WINS among midday movers

Gainers: Aclaris Therapeutics (NASDAQ:ACRS) +68% . Avadel Pharmaceuticals plc (NASDAQ:AVDL) +20% . BioCardia (OTCQB:BCDA) +15% . Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX) +14% . Earthstone Energy (NYSE:ESTE) +14% . Pier 1 Imports (NYSE:PIR) +15% . SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR) +13% . Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG) +12% . PermRock Royalty Trust (NYSE:PRT) +11% . DURECT Corporation (NASDAQ:DRRX) +10% .

Losers: Wins Finance Holdings (NASDAQ:WINS) -34% . Bloom Energy Corporation (NYSE:BE) -25% . New Concept Energy (NYSEMKT:GBR) -22% . Barnes & Noble Education (NYSE:BNED) -19% . comScore (NASDAQ:SCOR) -17% . Leap Therapeutics (NASDAQ:LPTX) -14% . Champions Oncology (NASDAQ:CSBR) -14% . Onconova Therapeutics (NASDAQ:ONTX) -13% . Francesca's Holdings Corporation (NASDAQ:FRAN) -12% . Basic Energy Services, Inc. (NYSE:BAS) -12% .