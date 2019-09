BB, FDP and NIO among midday movers

Gainers: Ovid Therapeutics (NASDAQ:OVID) +27% . VolitionRx Limited (NYSEMKT:VNRX) +24% . Cellcom Israel (NYSE:CEL) +21% . Wheeler Real Estate Investment Trust (NASDAQ:WHLR) +19% . Fresh Del Monte Produce (NYSE:FDP) +16% . New Age Beverages Corporation (NASDAQ:NBEV) +15% . Pier 1 Imports (NYSE:PIR) +13% . Interlink Electronics (OTCPK:LINK) +12% . Schmitt Industries (NASDAQ:SMIT) +10% . Mesa Royalty Trust (NYSE:MTR) +14% . Losers: Pintec Technology Holdings Limited (NASDAQ:PT) -33% . electroCore (NASDAQ:ECOR) -29% . NIO (NYSE:NIO) -24% . BlackBerry Limited (NYSE:BB) -22% . Uxin Limited (NASDAQ:UXIN) -19% . Intec Pharma (NASDAQ:NTEC) -19% . Pareteum Corporation (NASDAQ:TEUM) -17% . Sintx Technologies (NASDAQ:SINT) -13% . Ideal Power (NASDAQ:IPWR) -13% .

This was corrected on 09/24/2019 at 02:09 PM. The original item erroneously had a ticker "AABA" in losers list, stand corrected