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Notable earnings after Wednesday’s close

|About: Agnico Eagle Mines Limited (AEM)|By:, SA News Editor

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