SLV, NUGT, GDXJ, JNUG and DUST among weekly ETF movers

Gainers: Direxion Junior Gold Mine Bear 3X (NYSEARCA:JDST) +24.9% .

VS 3X Inv Silver (NASDAQ:DSLV) +23.7% .

Ipath US Treasury 10 Yr Bear ETN (BATS:DTYS) +21.2% .

Gold Miners Bear 3X Direxion ETF (NYSEARCA:DUST) +20.6% .

Natural Gas Bull 3X Direxion (NYSEARCA:GASL) +19.4% .

Losers: Direxion Junior Gold Mine Bull 3X (NYSEARCA:JNUG) -21.7% .

VS 3X Silver (NASDAQ:USLV) -20.6% .

Direxion Natural Gas Bear 3X (NYSEARCA:GASX) -19.7% .

Gold Miners Bull 3X Direxion ETF (NYSEARCA:NUGT) -18.2% .

Ultra Silver Proshares (NYSEARCA:AGQ) -14.2% .

Top non-leveraged gainers: Natural Gas ETF FT (NYSEARCA:FCG) +6.8% .

G-X Copper Miners ETF (NYSEARCA:COPX) +5.5% .

S&P Smallcap Energy Invesco ETF (NASDAQ:PSCE) +5.0% .

S&P Oil & Gas Expl & Prod SPDR (NYSEARCA:XOP) +4.7% .

Ipatha.B Coffee Subindex TR ETN (NYSEARCA:JO) +4.4% .

Top non-leveraged losers: Junior Gold Miners ETF Vaneck (NYSEARCA:GDXJ) -7.6% .

Global Gold Miners Ishares MSCI ETF (NASDAQ:RING) -7.4% .

US Global Go Gold and Precious Metal Miners ETF (NYSEARCA:GOAU) -7.2% .

Silver Trust Ishares (NYSEARCA:SLV) -7.0% .