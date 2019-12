BLUE, PCG among premarket gainers

Synthorx (NASDAQ:THOR) +169% on being acquired by Sanofi.

XBiotech (NASDAQ:XBIT) +115% on agreement with Johnson & Johnson unit Janssen Biotech for global rights to anti-inflammatory candidate bermekimab.

ArQule (NASDAQ:ARQL) +103% on Merck bid.

Fate Therapeutics (NASDAQ:FATE) +34% on positive data on Fate Therapeutics' NK cell candidates stoke shares.

Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO) +19% on highlights from corporate event at ASH.

PDL BioPharma (NASDAQ:PDLI) +18% on completion of strategic review process.

Support.com (NASDAQ:SPRT) +18% .

PG&E (NYSE:PCG) +16% on announcing $13.5B settlement in California wildfires.

TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX) +16% on positive data on triple combo in leukemia.

Abeona Therapeutics (NASDAQ:ABEO) +17% on initiating pivotal phase 3 clinical trial evaluating EB-101 gene therapy for recessive dystrophic epidermolysis bullosa.

ObsEva SA (NASDAQ:OBSV) +14% on positive linzagolix data.

LMP Automotive Holdings (NASDAQ:LMPX) +13% .

Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO) +14% on positive Tibsovo data.

Antero Resources (NYSE:AR) +10% on midstream fee reductions, asset sale program.

LG Display (NYSE:LPL) +8% .

Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE) +7% on Morgan Stanley initiation.

Antero Midstream (NYSE:AM) +7% on midstream fee reductions, asset sale program.

Matinas BioPharma Holdings (NYSEMKT:MTNB) +5% .

Correvio Pharma (NASDAQ:CORV) +6% .